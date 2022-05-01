Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

AA - Mustafa Kurt - Spor
 - Güncelleme:
Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, kazanamama dinamiğini kırdıkları bir maçtan galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, kazanamama dinamiğini kırdıkları bir maçtan galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerini zor bir maçın beklediğini iyi bildiklerini vurguladı.

Rakiplerinin ligdeki konumunun belli olduğunu dile getiren Mateos, "Zorlandık ama negatif giden kazanamama dinamiğini kırdığımız için de mutluyum." dedi.

Bugün takım arkadaşlarının sahada ellerinden geleni yaptığına dikkati çeken Mateos, "Diğer maçlarda çok net gol fırsatları yaratamamıştık ama bugün bunları yaratabildik. Her ne kadar top kaleye girmek istemese de bir şekilde buradan galibiyetle ayrılıyoruz ve bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title