Öznur Cüre, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanlığı'na seçildi

Milli para okçu Öznur Cüre, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanı oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Sporcu Komisyonu Üyesi Öznur Cüre, başkan seçilerek ülkemizdeki paralimpik sporcuların temsilcisi olmayı başarmıştır. Yeni görevinin getirdiği sorumlulukla Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulunun da doğal üyesi olan Öznur Cüre, bundan sonra alınacak tüm kararlarda paralimpik milli sporcuları temsil edecektir."