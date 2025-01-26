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Öznur Cüre Girdi, Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu Seçildi

Öznur Cüre Girdi, Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu Seçildi
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yayda altın madalya kazanan Öznur Cüre Girdi, 'Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu' ödülüne layık görüldü. Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Yusuf Göktuğ Ergin ise 'Yılın antrenörü' seçildi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yayda altın madalya kazanan Öznur Cüre Girdi, 'Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu' seçildi.

Dünya Okçuluk Federasyonu'nun (World Archery) her yıl düzenlediği 'Yılın En'leri' temalı halk oylaması sonuçlandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Yusuf Göktuğ Ergin, 2018 ve 2021'in ardından 3. kez 'Yılın antrenörü' seçildi.

2024 Paris Paralimpik Oyunları şampiyonu milli sporcu Öznur Cüre Girdi de 'Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu' ödülüne layık görüldü. Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu prestijli ödüller, Türk okçuluğunun küresel arenadaki yükselişini bir kez daha kanıtladı. Teknik kurul başkanımızı ve milli sporcumuzu tebrik ediyor, bizlere bu gururu yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz" denildi.

Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yayda şampiyonluğa ulaşarak, 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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