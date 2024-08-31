Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı
Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı ve Paris'teki 2'nci altın, toplamda 8'inci madalyasını elde etti.
PARIS 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı.
Milli sporcu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay finalinde İran'dan Fatemeh Hemmati'yi 144-141 yenerek 2024 Paris Paralimpik Oyunları şampiyonu oldu.
Öznur; Paris'teki 2'nci altın, toplamda 8'inci madalyayı kazandırdı.