Öznur Cüre Girdi Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Pilsen şehrinde düzenlenen şampiyonada Öznur Cüre Girdi, finalde Hint sporcu Sheetal Devi'yle karşılaştı ve 140-138 skorla rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.