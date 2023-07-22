Öznur Cüre Girdi Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Pilsen şehrinde düzenlenen şampiyonada Öznur Cüre Girdi, finalde Hint sporcu Sheetal Devi'yle karşılaştı ve 140-138 skorla rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.
Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pilsen şehrinde düzenlenen şampiyonada Öznur Cüre Girdi, finalde Hint sporcu Sheetal Devi'yle karşılaştı
Rakibini 140-138 yenen milli sporcu, dünya şampiyonu oldu.