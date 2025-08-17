Öznur Cüre Girdi, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için hedef vurguladı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli para okçu Öznur Cüre Girdi, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na gidecek sporcular arasında yer alıp tekrar "zirve"de olmak istiyor.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından "yılın para kadın okçusu" seçilen, Avrupa ve dünya şampiyonalarının ardından paralimpik oyunlarında da altın madalya kazanan Öznur, "üç büyük organizasyonda şampiyonluk kazanan sporcu" ünvanını aldı.

Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda birincilik kürsüsüne tekrar çıkıp başarılarını tekrarlamayı hedefleyen Öznur Cüre Girdi, AA muhabirine, eylülde Kore'de düzenlenecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonasında "en iyi" olmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Üç büyük unvana sahip olmaktan gurur duyduğunu aktaran Öznur, "Bunların hepsi emek, çaba. O altın madalya ve rekoru aynı şekilde getirmek istiyorum. En son Paris'te 704 puanla hem dünya hem Paralimpik oyunları rekoru kazandırmıştık ülkemize. Gönül istiyor ki 704 değil, 715-720'ler atıp bu sefer gerçekten böyle kolay kolay elden alınmayacak bir rekor kırmak istiyorum. Şu anki hedefim bu." dedi.

Olimpik sporcularla da yarışıyor

Olimpik sporcularla da yarıştığını anlatan Öznur Cüre Girdi, "Türkiye'de ilk defa engelli bir sporcu, engelli olmayan sporcularla da yarışıyor. Bu gerçekten bizim federasyon olarak attığımız çok güzel, çok büyük bir adım." diye konuştu.

Olimpik ve paralimpik sporcuları "bir tutan" tüm hocalarına teşekkür eden Öznur, "Bu yüzden amacım önce paralimpikte şampiyon olup daha sonra engelli olmayan sporcular arasında yarışıp yine zirveye yükselmek. Los Angeles için çok güzel bir çalışma yapıyoruz. Zaten biz Los Angeles için Paris 2024 bittiği andan itibaren çalışmaya başladık. Sistemimiz çok güzel, çok sağlıklı ve disiplinli ilerliyoruz. Bu yüzden de Los Angeles'ta sadece birkaç tane değil birçok altın madalya ve rekorla geri döneceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öznur, boccia oynayan annesiyle Los Angeles'a gidip birlikte madalya kazanmayı hayal ettiğini sözlerine ekledi.