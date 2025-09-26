Haberler

Özkan Kocabıyık Düzce 3 Bant Bilardo Şampiyonu Oldu

Özkan Kocabıyık Düzce 3 Bant Bilardo Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Düzce'de düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası'nda Özkan Kocabıyık, finalde Muzaffer Kahraman'ı yenerek Düzce il şampiyonu oldu. Turnuvada 80 sporcu mücadele etti ve üçüncülüğü Baha Alptekin ile Erdoğan Demirtekin paylaştı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası, 15-25 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören turnuvada 80 sporcu kıyasıya mücadele etti. Final müsabakasında izleyenlere büyük heyecan yaşatan karşılaşmaların ardından Özkan Kocabıyık, sergilediği başarılı performansla Muzaffer Kahraman'ı geride bırakarak Düzce şampiyonu oldu. Turnuvada Baha Alptekin ve Erdoğan Demirtekin ise üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Hamit Sakal ve Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk tarafından takdim edildi. - DÜZCE

