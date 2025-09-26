Özkan Kocabıyık Düzce 3 Bant Bilardo Şampiyonu Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen 3 bant bilardo şampiyonasında Özkan Kocabıyık rakiplerini yenerek Düzce il şampiyonu oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası, 15-25 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören turnuvada 80 sporcu kıyasıya mücadele etti. Final müsabakasında izleyenlere büyük heyecan yaşatan karşılaşmaların ardından Özkan Kocabıyık, sergilediği başarılı performansla Muzaffer Kahraman'ı geride bırakarak Düzce şampiyonu oldu. Turnuvada Baha Alptekin ve Erdoğan Demirtekin ise üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Hamit Sakal ve Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk tarafından takdim edildi. - DÜZCE