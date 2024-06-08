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Özkan Baltacı ve Abdullah Tuğluk, 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele etti

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İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporculardan Özkan Baltacı çekiç atma branşında, Abdullah Tuğluk ise 3000 metre engel yarışında mücadele etti. Baltacı finale kalamazken, Tuğluk ise finale çıkma başarısı gösteremedi.

İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporculardan Özkan Baltacı çekiç atma branşında, Abdullah Tuğluk ise 3000 metre engel yarışında mücadele etti.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonada, Özkan Baltacı çekiç atma branşında ilk hakkında 70.73 metre, ikinci hakkında ise faul yaptı. Özkan Baltacı, üçüncü hakkında 71.58 metre atarak serisinde 13'üncü, genel sıralamada ise 25'inci olarak finale kalamadı.

Şampiyonada milli sporculardan Abdullah Tuğluk, 3000 metre engel yarışında elemelerde 8.56.54'lük derecesiyle 15'inci, genel sıralamada ise 30'uncu olarak finale kalma başarısı gösteremedi.

Organizasyon, 12 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Özkan Baltacı İtalya Spor Güncel Haberler

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