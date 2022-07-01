19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, erkekler çekiç atmada altın madalyanın sahibi oldu. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, erkekler çekiç atmada altın madalyanın sahibi oldu. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler çekiç atma finali yapıldı. Milli atlet Özkan Baltacı, 74.34 metrelik atışıyla altın madalya elde etti. Öte yandan, bugün yapılan yarı maratonda erkeklerde Sezgin Ataç 1.05.02 derecesiyle, kadınlarda ise Meryem Erdoğan 1.14.11'lik derecesiyle 4'üncü sırayı aldı. Kadınlar 3 bin metre engelli koşuda Tuğba Güvenç, fenalaşarak yarışı tamamlayamadı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Özkan Baltacı Cezayir Spor Haberler

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