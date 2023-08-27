Özhaseki: Kayserispor daha iyi yerlere gelecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Mondihome Kayserispor'un daha iyi yerlere geleceğini söyledi. Özhaseki, maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir mücadelenin ardından alınan 3 puan için oyuncular ve teknik ekibi tebrik etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Mondihome Kayserispor'un daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

Özhaseki, maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir mücadelenin ardından alınan 3 puan için oyuncular ve teknik ekibi tebrik etti.

Karşılaşmanın nezaketli bir ortamda oynandığına vurgu yapan Özhaseki, şunları söyledi:

"Rakibimizi de kendi taraftarımızı da tebrik ediyorum. Takımımızın bazı sıkıntıları. Bunları bilmeyen yok. Transfer yapılamaması, kadronun genişletilememesi Çağdaş hocayı zor duruma sokuyor. Eldeki kadroyla yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptı. Bugün de iyi sonuç aldılar. Tebrik ediyorum. Ali hocam gelecek hafta biraz daha gayret edecek. Tahta açıldıktan sonra daha çok gayret edecek ki yeni oyuncuların parasını ödemek için. Biraz daha kadro derinliği olan bir takımla sahaya çıkan Çağdaş hoca Türkiye'de daha iyi işler yapar."

Kayserispor'un her türlü zorluğa rağmen mücadeleden vazgeçmediğini belirten Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise kulübün sıkıntılarının giderilmesi için herkesin elinden geleni yaptığını kaydetti.

Alınan sonuçtan dolayı sarı-kırmızılı ekibi tebrik eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bir sonraki hafta da galip geleceklerine inandıklarını ifade etti.