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Özgüzelderespor, Iğdır Esspor'u 6-0 Mağlup Etti

Özgüzelderespor, Iğdır Esspor'u 6-0 Mağlup Etti
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Bitlis'in Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Özgüzelderespor, kendi sahasında seyircisiz oynadığı Iğdır Esspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyonluk hedefini sürdürdü. İlk yarıda 4 gol atan takım, ikinci yarıda 2 gol daha bularak maçı kazandı.

Bitlis'in Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Özgüzelderespor, kendi sahasında seyircisiz oynadığı Iğdır Esspor karşılaşmasında yarım düzüne gol attı.

Bitlis 8 Ağustos Stadyumunda saat 13.00'da başlayan ve Özgüzeldere'nin Şırnak Petrol Spor karşılaşmasında çıkan olaylardan dolayı seyircisiz oynadığı karşılaşmayı 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Şampiyonluk parolası ile başladıkları ligde 5'inci sırada bulunan Özgüzelderespor, çıktığı her maçı kazanarak hedeflediği şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Bu Hafta kendi sahasında oynadığı Iğdır Esspor karşısında ilk yarıda 4 gol bulan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da 2 gol atarak maçı 6-0 kazandı.

Önümüzdeki hafta Muş deplasmanında Yeşil Varto Spor ile karşılaşacak olan takım, bu maçtan da galip ayrılarak yoluna devam etmek istiyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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