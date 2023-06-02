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Özgür Baran Aksaka: 'Cumhuriyetin 100. yılında kupayı kazandığımız için çok mutluyuz'

Özgür Baran Aksaka: 'Cumhuriyetin 100. yılında kupayı kazandığımız için çok mutluyuz'

Spor Haberleri

Galatasaray'ın genç futbolcusu Özgür Baran Aksaka, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

- Özgür Baran Aksaka: "Cumhuriyetin 100. yılında kupayı kazandığımız için çok mutluyuz"

İSTANBUL - Galatasaray'ın genç futbolcu Özgür Baran Aksaka, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan genç futbolcu Özgür Baran Aksaka, şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Gençler olarak hepimiz çok mutluyuz. Cumhuriyetin 100. yılında kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir sezon geçirdik. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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