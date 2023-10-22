Özge Bayrak Çekya Açık'ta Gümüş Madalya Kazandı

Milli badmintoncu Özge Bayrak, Çekya Açık'ta tek kadınlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarı finalde Danimarkalı Simona Pilgaard'ı yenen Bayrak, finalde Frederikke Ostergaard'a mağlup oldu.

Milli badmintoncu Özge Bayrak, Çekya Açık'ta tek kadınlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Prag'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli badmintoncu, yarı finalde Danimarkalı Simona Pilgaard'ı 21-10, 19-21 ve 21-14'lük setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

Finalde bir başka Danimarkalı badmintoncu Frederikke Ostergaard ile karşılaşan Özge, rakibine 18-21 ve 19-21'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla şampiyon olan Ostergaard altın madalya kazanırken, Özge gümüş madalya aldı.