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Özelliği daha bomba! Mauro Icardi'nin evindeki ilginç oda görenleri hayrete düşürüyor

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Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi'nin evinde bulunan hiperbarik oda sosyal medyada gündem oldu. Kapalı bir oda içinde normalden daha yüksek atmosfer basıncında saf oksijen solumayı içeren ve bir tedavi sağlayan oda birçok sporcu tarafından kullanılıyor.

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi'nin evinde bulunan hiperbarik oda sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da, geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi bu sezona da golle başlarken sosyal medyadaki bir görüntü gündem oldu.

Sarı kırmızılıların Arjantinli futbolcusu, evinde bulunan hiperbarik odayı gösterdi.

Kapalı bir oda içinde normalden daha yüksek atmosfer basıncında saf oksijen solumayı içeren ve bir tedavi sağlayan oda birçok sporcu tarafından kullanılıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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