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Özel sporcuların sertifika sevinci

Spor Haberleri

Özel sporcuların sertifika sevinci

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Mutlu Çarşamba' projesi çerçevesinde çeşitli branşlarda sportif faaliyetlere dahil olan özel çocuklar, katılım sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Mutlu Çarşamba' projesi çerçevesinde çeşitli branşlarda sportif faaliyetlere dahil olan özel çocuklar, katılım sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Mutlu Çarşamba' projesi çerçevesinde Eskişehir'de 23 engelli çocuk; masa tenisi, atletizm, judo ve futbol branşlarında antrenman yaptı. Yüzme havuzunun faaliyete geçmesiyle birlikte 15 özel çocuğa ise birebir yüzme eğitimi verildi. Kentteki sportif faaliyetlere katılan çocuklara Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce katılım sertifikaları verildi. Sertifikalarını alan çocuklar aileleriyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Otizmli çocuklara yüzme eğitimi kış okullarında devam edecek

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 1 antrenör ve 1 sporcu eşliğinde başlatılan Otizm Spor Yüzme Eğitimleri'nin Kış Dönemi GSB okullarında devam edeceğini duyurdu. Çalışmalar Yenikent Yüzme Havuzu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun talep üzerine eğitim saatlerinin artırılarak daha fazla sporcuya eğitim verileceği kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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