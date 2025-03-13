Özel Sporculardan Manisa'ya Büyük Başarı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Yüzme Özel Sporcular Türkiye Birinciliği Yarışlarında Manisa'yı temsil eden özel sporcular büyük bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, toplamda 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 13 madalya kazandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen özel sporcuların kıyasıya yarıştığı şampiyonada, Manisalı sporcular üstün performans sergileyerek bireysel ve takım halinde büyük başarıları elde etti.

Farklı yaş gruplarında ve branşlarda mücadele eden sporcular, özverili çalışmaları sayesinde kürsüde yer almayı başardı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonada gösterdikleri üstün performans nedeniyle sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, özel sporculara verilen desteğin önemini bir kez daha vurguladı. Öztürk, "Manisa'nın güçlü spor altyapısı, bu büyük başarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Özel sporcularımız, azimleri, disiplinleri ve spora olan sevgileriyle hepimize örnek oluyor. Onların elde ettiği bu başarı hepimizi gururlandırdı. Antrenörlerimizi, ailelerini ve sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Manisa olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA