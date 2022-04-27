Özel sporculara madalyaları takdim edildi

DÜZCE (İHA) - Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda başarılı olan özel öğrenciler madalyalarını alınca büyük sevinç yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları düzenlendi. Düzce'de 18 Temmuz Stadyumu'nda yapılan müsabakalar, ilgiyle takip edildi. Koşular, gülle atma, cirit atma ve uzun atlama kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Çok sayıda özel öğrencinin katıldığı müsabakalarda, dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi verildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor