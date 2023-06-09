Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Nevşehir'de devam ediyor

Nevşehir'de düzenlenen 2022-2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları, yüzme yarışlarıyla devam etti. 81 ilden yaklaşık 1000 özel sporcunun atletizm, yüzme ve masa tenisi branşlarında mücadele ettiği müsabakalar sürüyor.

Nevşehir'de düzenlenen 2022-2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları, yüzme yarışlarıyla devam etti.

81 ilden yaklaşık 1000 özel sporcunun atletizm, yüzme ve masa tenisi branşlarında mücadele ettiği müsabakalar sürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında yüzmede kurbağalama yarışları yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, basın mensuplarına, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Özel ilgi ve alakaya muhtaç bu çocuklarımız, diğer akranlarına nispeten hayata dezavantajlı başlıyor. Bu sportif müsabakalarla kendilerine güveni artıyor, ailelerinin onlara bakışı değişiyor. Bu etkinliklerle çok daha fazla sosyalleşme imkanı buluyorlar. Son yıllarda paralimpik oyunlarında madalyalar alıyoruz. Bu çocuklarımızın rehabilite edilmesinde bu organizasyonların faydası çok büyük." diye konuştu.

Müsabakalar, hafta sonu tamamlanacak.