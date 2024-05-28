Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Kayseri'de Başladı
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, Kayseri'deki Kadir Has Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor. Otizm, down ve mental kategorilerinde yarışan 291 erkek ve 86 kadın sporcu mücadele ediyor. Şampiyona yarın final yarışlarıyla sona erecek.
Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, Kayseri'de başladı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Melikgazi ilçesindeki Kadir Has Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor.
Organizasyona, il müsabakalarında barajı aşan 291 erkek ve 86 kadın sporcu katılıyor.
Otizm, down ve mental kategorisinde gerçekleştirilen şampiyona, yarın final yarışlarıyla tamamlanacak.