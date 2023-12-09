Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği, Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre şampiyona, Muratpaşa ilçesinde 11-13 Aralık tarihlerinde Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek.

Türkiye şampiyonasına, 81 ilde, il müsabakaları sonrası barajları aşan 77 kulüpten 114 özel sporcu (Down, otizm ve mental) katılacak.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Tüm Antalyalıları ülkemizin dört bir yanından Antalya'ya gelecek özel sporcularımızın, spor alanındaki başarılarını görmeye ve mutluluklarını paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.