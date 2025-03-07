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Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası Mersin'de Başladı

Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası Mersin'de Başladı
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Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı. 7-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonaya yaklaşık 1500 sporcu katılıyor ve 3x3 basketbol, masa tenisi, yüzme ve futsal gibi branşlarda mücadele ediyor.

Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde başladı.

Türkiye geneli yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı şampiyona, 7-11 Mart arasında gerçekleştirilecek. Özel sporcular, şampiyona boyunca 3x3 basketbol, masa tenisi, yüzme ve futsal branşlarında kıyasıya mücadele edecek.

Mersin'de düzenlenen şampiyona, hem sportif başarıları hem de dostluk ve dayanışma ruhunu ön plana çıkarmayı hedefliyor. Sporcuların aileleri ve sporseverlerin ilgi gösterdiği şampiyona sonunda, branşlarında dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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