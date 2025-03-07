Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası Mersin'de Başladı

Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde başladı.

Türkiye geneli yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı şampiyona, 7-11 Mart arasında gerçekleştirilecek. Özel sporcular, şampiyona boyunca 3x3 basketbol, masa tenisi, yüzme ve futsal branşlarında kıyasıya mücadele edecek.

Mersin'de düzenlenen şampiyona, hem sportif başarıları hem de dostluk ve dayanışma ruhunu ön plana çıkarmayı hedefliyor. Sporcuların aileleri ve sporseverlerin ilgi gösterdiği şampiyona sonunda, branşlarında dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. - MERSİN