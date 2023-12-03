Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın: "Engelliler, engeli sporla aşmaya başladı"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, ülkedeki bütün özel kişilere ulaşmaya çalıştıklarını, engellerin devletin desteği ve sporla aşıldığını belirtti.

Başkan Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her engellinin yapabileceği bir spor var" sloganıyla yola devam ettiklerini vurgulayarak, "Hem rehabilite amaçlı spor yaptırıp hem de paralimpik oyunlara sporcu yetiştiriyoruz. İnşallah şimdi Paris 2024'e daha çok sporcuyla gitmek istiyoruz." diye konuştu.

"Şu anda 4 çocuğumuz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota hakkı kazandı" diyen Aydın, şöyle devam etti:

"Büyük bir emek var, özel sporcular çalışması yürek ve emek ister o yüzden antrenör arkadaşlarıma ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bir özel çocuğun evinden çıkarılıp getirilerek burada Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde spor yapabilmesi bile çok önemli, hayata tutunmaları bakımından çok önemli. Türkiye şampiyonalarında kıyasıya bir mücadele var, milli takımlarımızı seçiyoruz. Bu çocuklar da ülkemizi Avrupa'da ve dünyada temsil edecekler, İstiklal Marşı'mızı okutacaklar."

Özellikle son yıllarda engellilerin Türkiye'de evlerinden çıktığını ve spor yapmaya başlatıldığını dile getiren Aydın, "Engelliler artık eğitim yapıyor. Hafızamız hatırlarsa yıllar önce evlere kapatılan, yok sayılan, okullara alınmayan, spor tesislerine alınmayan, tabiri caizse evlerin bodrum katında zincirlenen çocukları gördük. Ama son yıllara baktığınız zaman artık engelliler, engeli sporla ve devletimizin verdiği destekle aşmaya başladılar. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu engellileri kucaklamasıyla hem eğitim alanında hem spor alanında engelleri aştılar." şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde her engelliye ulaşmaya çalıştıklarını belirten Aydın, "Şu anda özel sporcular bütün alanlarda 'her engellinin yapabileceği bir spor var' temasıyla atletizm, masa tenisi, yüzme, futbol, voleybol, basketbol ve başka dallarda 81 ilde yapılanmış ve teşkilatlanmış vaziyette, dokunamadığımız hemen hemen hiçbir çocuk kalmadı. İnşallah 'engeli sporla aşalım' sloganıyla daha çok çocuğa dokunacağız." ifadelerini kullandı.

"Engellilere hizmet anlamında dünyanın çok çok önündeyiz"

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vasıtasıyla bütün dünyadaki özel kardeşlerimin, engelli kelimesini pek kullanmak istemiyorum, gününü tebrik ediyorum" diyen Aydın, şöyle devam etti:

"İnşallah ülkemizde de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde onun bu çocukları kucaklamasıyla daha çok çocuğa ulaşacağız, daha çok çocuğa spor yaptıracağız. Anne ve babalar da böyle bir çocuğu olduğu için inşallah üzülmeyecekler. Ülkemizde son yıllarda gördüğünüz gibi gerek bedenselde, gerek işitmede ve görmede, zihinselde her alanda paralimpik oyunlarda güzel madalyalar getiriyorlar, bu da demek ki ülkemizde engellilere verilen değerin git gide arttığını gösteriyor."

Özel çocukların şampiyonalarda çok güzel mücadeleler yaptığını herkesin gördüğünü ifade eden Aydın, "Engelleri sporla aştık, ümitliyim. Ülke olarak engellilere hizmet anlamında dünyanın çok çok önündeyiz, gerek tesisleşme anlamında gerek sportif anlamda, devletin direk engellilere spor için böyle katkıda bulunduğu Türkiye'den başka hiçbir ülke yok." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın sporcu kimliğiyle ve özel, engelli insanlara ayrı bir sempatisiyle Türkiye'de engelli sporlar altın çağını yaşıyor" diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Futsal Milli Takımımız, İtalya'da Portekiz'i finalde yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu, 'orada çocuklarımız Anadolu Ajansı'na verdikleri demeçte 'bu kupayı inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız' demişlerdi, o hayalleri vardı. Önceki gün de Sayın Cumhurbaşkanımız kabul ederek Avrupa şampiyonu takımımızı tebrik etti, onlarla şut çalışması yaptı, tek tek ilgilendi. Devletin zirvesinin çocuklara sahip çıkması tabii ki özel sporcular camiası olarak büyük bir mutlulukla karşılandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın down sendromlulara ve engellilere ayrı bir ilgisi var. Onlarla çok güzel muhabbet etti. Onun için de Futsal Milli Takımımızı, teknik ekibini, emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum, önümüzü, yolumuzu açıp bize ışık olduğu için."