Özel sporcular pistte yarıştı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya özel sporcular, eğitmenleri ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Çekişmeli geçen yarışmalar sonunda dereceye girenlere törenle madalyaları verilirken, etkinlik sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.