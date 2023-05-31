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Özel sporcular pistte yarıştı

Özel sporcular pistte yarıştı

Spor Haberleri

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya özel sporcular, eğitmenleri ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Çekişmeli geçen yarışmalar sonunda dereceye girenlere törenle madalyaları verilirken, etkinlik sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyetleri çerçevesinde Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası düzenlendi. Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya özel sporcular, eğitmenleri ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Çekişmeli geçen yarışmalar sonunda dereceye girenlere törenle madalyaları verilirken, etkinlik sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Gençlik Kayseri Spor Spor Haberler

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