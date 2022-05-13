Özel Sporcular, Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları için Malta'ya gitti

Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, 13-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Özel Olimpiyatlar Davetli Oyunları'na katılmak üzere Malta'ya gitti. İstanbul Havalimanı'nda hareket öncesi basın mensuplarına açıklama yapan özel sporcular, madalya sözü verdi.

Malta'da düzenlenecek 'Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları'nda bowling, atletizm ve masa tenisi gibi branşlarda Türkiye'yi temsil edecek kafile, 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. İGA ekipleri tarafından özel olarak karşılanan sporcular, bilet bagaj işlemlerini yaptırdıktan sonra uçağa geçti. 13-18 Mayıs tarihleri arasında 23 ülkeden 800'ü aşkın sporcunun katılacağı etkinlikte Türkiye'yi temsil edecek Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları ve idarecileri madalya sözü verdi.

İstanbul Havalimanı Yolcu Deneyimi Dizayn Şefi Hilal Kahraman ise özel sporcuları havalimanında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahraman, "Burada erişilebilir hizmetlerden sorumluyum. Otizm ve down sendromlu sporcularımızı uğurlamak için buradayız. Onlara ayciçeği yaka kartımızı da verdik. Bu kart görünmeyen engelleri görünür kılan bir kart. Tüm personelimiz bu kartı gördüğünde misafirlerimizin özel ihtiyaçları olabileceğini anlıyor ve o hassasiyetle yaklaşıyor. Danışmalardan da bu kartlarımız ücretsiz olarak karşılanabiliyor. İnşallah sporcularımız döndüklerinde de tekrar onları karşılayacağız" şeklinde konuştu.