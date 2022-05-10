Özel sporcular, masa tenisi turnuvasına katılmak üzere Slovenya'ya gitti - Haberler

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Özel sporcular, masa tenisi turnuvasına katılmak üzere Slovenya'ya gitti

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Özel sporcular, masa tenisi turnuvasına katılmak üzere Slovenya'ya gitti

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Para Masa Tenisi Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2022 yılı ITTF-PTT Para Masa Tenisi Turnuvası'na katılmak için bu ülkeye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Para Masa Tenisi Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2022 yılı ITTF-PTT Para Masa Tenisi Turnuvası'na katılmak için bu ülkeye gitti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyon 15 Mayıs Pazar günü sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Spor Federasyonu, Slovenya, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

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