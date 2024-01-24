Üye Girişi
Haberler

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı Mısır Açık Turnuvası'nda mücadele edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ebru Acer ve Sümeyra Türk ikilisi, Mısır Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek. Turnuva, 27 Ocak'ta sona erecek.

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı'nı oluşturan Ebru Acer ve Sümeyra Türk ikilisi, Mısır Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mısır'ın Gize kentinde gerçekleştirilecek 2024 ITTF-PTT Mısır Açık Para Masa Tenisi Turnuvası için Türkiye'yi temsilen Federasyon Başkanı Birol Aydın'ın koordinesinde, antrenörler Sevinç Sert Lahna ve Bülent Baran'ın hazırladığı milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, bu ülkeye gitti.

Organizasyon, 27 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Mısır Acer Turnuva Milli Takım Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 25 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 24 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 24 Ocak Çarşamba ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 24 Ocak Çarşamba 2024? Survivor kim kazandı? 24 Ocak Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 25 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 25 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? ABD Türkiye'ye F-16 satışını onayladı mı? Biden'dan Kongre'ye mektup! MHP Isparta adayı kim? MHP Isparta ilçeleri adayları tam liste! MHP Kırklareli adayı kim? MHP Kırklareli ilçeleri adayları tam liste! Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title