Özel sporcular Malta'da fırtına gibi esti - Haberler

Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Oyunları'nda ilk gün bowling dalında 1 altın 2 gümüş madalya kazanan Türk sporcular, ikinci gün atletizmde 2 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Malta'da 28 ülkeden 450'yi aşkın sporcunun, "Bana kazanma şansı ver. Kazanamasam bile çabamda cesur olmama yardım et" sloganı ile katıldığı Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Oyunları'nda 14 Türk sporcu mücadele etti.

Başkanlığını Dilek Sabancı'nın yürüttüğü Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) sporcuları, bu akşam kapanış töreni ile sona erecek olan oyunlarda müsabakalarını masa tenisi ile tamamlayacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor