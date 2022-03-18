Özel sporcular, İspanya'daki turnuva için Sakarya'da kampa girdi

SAKARYA (AA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Para Masa Tenisi Milli Takımı, İspanya'da düzenlenecek masa tenisi turnuvası için Sakarya'da kampa girdi. .

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Para Masa Tenisi Milli Takımı 22-27 Mart tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek turnuva öncesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Sakarya İl Müdürlüğü tesislerinde çalışmalarına günde çift antrenman yaparak devam ediyor.

Milli takım antrenörleri Sevinç Sert Lahna ve Bülent Baran yönetiminde 21 Mart'a kadar sürrecek kampta, milli sporcular Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk yer alıyor.