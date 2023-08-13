Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen seçmelere 56 sporcu katıldı. Seçmeler sonucunda 2023 Avrupa Şampiyonası ve 2024 Trisome Oyunları'na katılacak milli takımın aday kadroları belirlendi.

Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı seçmeleri Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, seçmelere Türkiye'nin farklı illerinden 56 sporcu katıldı.

Seçmeler sonucu 2023 Avrupa Şampiyonası ve 2024 Trisome Oyunları'na katılacak milli takımın aday kadroları da belirlenmiş oldu.

Seçmelerde ilk üçe giren sporculara madalya verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, Ankara'ya gelen sporcu, aile ve antrenörlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Çocuklarımızı spor yoluyla kapalı kapılar ardından çıkararak hayata katıyoruz. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı müsabakalarla başarılarını tüm dünyaya gösteriyorlar, kazandıkları madalyalarla İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleterek ülkemizin gururu oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.