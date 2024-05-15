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Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'na katılacak

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Japonya'da düzenlenecek Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 5 sporcuyla temsil edileceğini açıkladı. Milli takımın başarılı olması temennisinde bulunan federasyon başkanı, sporcuların ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını belirtti.

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, Japonya'da düzenlenecek Dünya Para Atletizm Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kobe kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Milli takımımıza güvenimiz tam. Sporcularımız, şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve yurda döneceklerdir. Tüm kafilemizin yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

Organizasyon 25 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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