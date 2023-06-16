Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları Berlin'de başlıyor

Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları, Almanya'nın başkenti Berlin'de başlıyor. Türkiye'nin 11. kez yer alacağı organizasyonda 11 sporcu mücadele edecek. 190 ülkeden 7 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.

Uluslararası olimpiyatlar programı çerçevesinde 4 yılda bir yapılan organizasyon, 17-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 11. kez yer alacağı Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda, 3×3 karma basketbol, karma bocce, yüzme ve atletizm dallarında 4 kadın, 7 erkek olmak üzere 11 sporcu mücadele edecek.

Almanya'nın ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon, yarın Berlin Olimpiyat Stadı'nda açılış açılış seremonisiyle başlayacak. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'na 190 ülkeden 7 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'na katılacak Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı 12 Haziran'da bu ülkeye gitti. Almanya'nın Stralsund şehrinde karşılanan milli takım, çeşitli kültürel geziler ve eğlenceli aktivitelere katıldı. Sporcuların ülkeye uyum sağlaması amacıyla yapılan programın ardından Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, Berlin'e gitmek üzere Stralsund şehrinden ayrıldı.

Türkiye, ilk kez 1983 yılında Dünya Yaz Oyunları'na katıldı. 16. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Ayşe Başaran (Atletizm)

Alper Aydoğdu (Atletizm)

Sena Kaya (Karma Bocce)

Fatmanur Gündüz (Karma Bocce)

Efe Zeybek (Yüzme)

Kübra Esen (Yüzme)

Cem Kaya (Karma basketbol)

İbrahim Miraç Yıldırım (Karma basketbol)

Akın Bayraklı (Karma basketbol)

Emre Çimrin (Karma basketbol)

Bartu Tetik (Karma basketbol)