Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları başladı. Türkiye'nin de aralarında olduğu 190 ülkeden 7 bin sporcunun mücadele ettiği oyunlarda yüzme branşında ilk müsabakalar da yapıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları başladı.

Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları, gerçekleşen açılış töreninin ardından resmi olarak başladı. Türkiye'nin de aralarında olduğu 190 ülkeden 7 bin sporcunun mücadele ettiği oyunlarda yüzme branşında ilk müsabakalar da yapıldı.

Özel sporcu Kübra Esen, 100 metre serbest stilde 1: 23.73'lük derecesiyle serisinde ilk sırayı alarak adını finale yazdırdı.

Atletizmde ise durarak uzun atlamada Ayşe Başaran 1,86'lık derecesiyle final bileti alırken, Alper Aydoğdu da 2,33'lük atlayışla serisinde 3. oldu ve finale yükseldi.

Bu arada Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkanı Dilek Sabancı da organizasyonu takip ederek özel sporculara destek verdi.