Özel Olimpiyatlar 2023 Dünya Yaz Oyunları yarın başlıyor

Bu dev organizasyona 11'inci kez katılacak olan Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, 3×3 karma basketbol, karma bocce, yüzme ve atletizm dallarında, 4 kadın, 7 erkek olmak üzere 4 branşta 11 sporcuyla mücadele edecek.

Sizce ????Türkiye - Letonya???? maçı nasıl sonuçlanır? — Haberler.com (@Haberler) June 16, 2023