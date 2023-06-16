Özel Olimpiyatlar 2023 Dünya Yaz Oyunları yarın başlıyor
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p>Almanya'nın Berlin kentinde 17-25 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Özel Olimpiyatlar 2023 Dünya Yaz Oyunları yarın başlıyor.
Bu dev organizasyona 11'inci kez katılacak olan Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, 3×3 karma basketbol, karma bocce, yüzme ve atletizm dallarında, 4 kadın, 7 erkek olmak üzere 4 branşta 11 sporcuyla mücadele edecek.Almanya'nın ilk kez ev sahipliği yapacağı Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları 17 Haziran'da görkemli açılış töreniyle başlayacak. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'na katılan 190 ülkeden 7.000 sporcu ve ortalama 300.000 ziyaretçi Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek açılış seremonisinde yerini alacak. Açılış töreninde bayrağımızı özel sporcularımızla birlikte Türk basketbolunun dev ismi Tamer Oyguç taşıyacak.Zihinsel engelli sporcuların hamiliğini babası merhum Sakıp Sabancı'dan alıp, başarı ile yürüten TÖSSED Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, Berlin'de yarın başlayacak Dünya Yaz Oyunları için heyecanlı olduklarını, çok iyi çalıştıklarını ve mücadeleye hazır olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Berlin'de düzenlenecek Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları, dünyanın en büyük uluslararası zihinsel engelli sporcular etkinliği olarak bu açıdan önemli. 190 ülkeden özel ve partner sporcular olmak üzere 7 binin üzerinde sporcu Berlin'de mücadele edecek. Aralarında Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcularınında bulunmasından dolayı gurur duyuyoruz."Berlin'de 16'ncı kez yapılacak olan Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'na Almanya ilk kez ev sahipliği yapacak. Özel Olimpiyatlar Türkiye takımı ise 11'inci kez mücadele etmeye hazırlanıyor. Uluslararası Özel Olimpiyatlar programı çerçevesinde her 4 yılda bir Uluslararası Yaz ve Kış Oyunları ve yine 4 yılda bir Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika Özel Olimpiyat Oyunları gerçekleştiriliyor. Her ülkenin Ulusal Oyunları ise 2 yılda bir düzenleniyor.
Sizce ????Türkiye - Letonya???? maçı nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 16, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor