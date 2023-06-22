Okullararası Tenis Şampiyonası'nda Küçük Kız kategorisinde Türkiye ikincisi olan Özel Minecan Ortaokulu Kız Tenis Takımı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti. Başkan Çetin, tenisçileri kutlayarak gelecek yıl şampiyon olacaklarına inandığını belirtti ve küçük tenisçilere tenis raketi hediye etti.

Okullararası Tenis Şampiyonası'nda Küçük Kız kategorisinde Türkiye ikincisi olan Özel Minecan Ortaokulu Kız Tenis Takımı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti.

Eva Erdal, Ece Özsoy ve Derin Aras'tan oluşan küçük tenisçiler; Adana Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan, Özel Minecan Ortaokulu Müdürü Cem Çağın, Beden Eğitimi Öğretmeni Çiçek Yolcu ve velileriyle birlikte Başkan Çetin'i ziyaret ederek, kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başarılı tenisçileri kutlayan Çetin, şöyle konuştu:

"Önce Adana, sonra bölge birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katıldınız ve Adana'yı en iyi şekilde temsil ederek ikinci oldunuz. Gelecek yıl şampiyon olacağınıza inanıyorum. Adana teniste çok önemli sporcular yetiştirmiş bir kent. Siz de iyi yerlere geleceksiniz. Bunun için çok çalışmanız lazım. Başarılarınızdan dolayı kutluyorum."

Çetin, küçük tenisçilere tenis raketi hediye etti.