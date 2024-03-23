Özel milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı dünya rekoru kırdı
Özel milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı, Trisome Oyunları'nda 50 metre kurbağalamada 46.95'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Antalya Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) yüzme branşındaki en genç sporcusu 16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, 50 metre kurbağalamada 46.95'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak birincilik elde etti.
Milli sporcu, 200 metre karışık kategorisinde ise 03.51.32'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ada Zehra, Trisome Oyunları'nda dün 200 metre serbest kategorisinde de 02.58.65'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak, altın madalya kazanmıştı.