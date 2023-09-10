Özel milli sporculardan İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 26'sı altın 59 madalya

Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular bireysel müsabakalarda 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere 59 madalya kazandı.

Padova kentinde bugünkü takım müsabakalarıyla sona eren şampiyonanın kapanış töreni, Stadio Colbacchini Stadı'nda gerçekleştirildi.

Törende Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takım oyuncuları madalyalarını boyunlarına takarken, büyük bir coşkuyla Avrupa şampiyonluk kupasını kaldırdı ve İstiklal Marşı'nı dinletti. Futsal branşında finalde Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Portekiz ikinci, sıralama maçında İrlanda'yı 6-2 yenen İtalya ise üçüncü oldu.

Şampiyonaya 21 ülkeden katılan 514 sporcudan atletizm, yüzme, judo, masa tenisi ve basketbol branşlarında da dereceye giren takımlara ve sporculara madalyaları takdim edildi.

Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcular bireysel müsabakalarda 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere 59 madalya kazandı.

Türkiye, atletizmde 15 altın, 8 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 32 madalya; yüzmede 5 altın, 6 gümüş, 2 bronz olmak üzere 13 madalya; judoda 5 altın ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya; masa tenisinde 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 8 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Aydın: "İtalya'da özel sporcular büyük bir tarih yazdı"

Kupa töreninin ardından AA muhabirine şampiyonayı değerlendiren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, "İtalya'da özel sporcular büyük bir tarih yazdı. Futsal milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu, atletizm milli takımımız Avrupa ikincisi oldu, judo takımı üçüncü oldu. Çocuklarla gurur duyuyoruz, rekorlar kırarak yeni rekorlar yaptılar. Engelli sporcularımız Türkiye'ye nereden nereye geldiklerini gösterdi. Bu imkanları bize veren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza ve bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Aydın, bütün sporcuları ve onlara emek veren bütün antrenör ile çalışanlarını tebrik ederek, "Bütün çocuklarımızın ortak duygusu burada aldığımız 59 madalya ile birlikte inşallah bunları Cumhurbaşkanı'mıza götürüp huzurunda takdim edeceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da telefonla arayarak bütün sporcuları tebrik ettiğini aktaran Aydın, "Bakan'ımıza ayrıca teşekkür ediyorum, Sayın Bakan'ımız sporcularımıza bir bakanlık değil aynı zamanda bir ağabeylik görevi yapıyor, bize vermiş olduğu desteği ve güveni boşa çıkarmamanın gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.