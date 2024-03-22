Özel Milli Judo Takımı Trisome Oyunları'nda Şampiyon Oldu
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Milli Judo Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) takım halinde şampiyon oldu.
Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen "Down sendromluların olimpiyatı" olarak adlandırılan organizasyonda özel milli judocular, bugün takım müsabakalarında mücadele etti.
Down sendromlu özel milli judo takımı, ilk takım müsabakası grubunda Hırvatistan'ı 5-1, Portekiz'i 4-2, İtalya'yı 5-2 yenerek finale yükseldi.
Finalde Portekiz ile karşılaşan özel milli judo takımı, rakibini 5-1 yenerek takım halinde dünya şampiyonu olmayı başardı.