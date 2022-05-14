Özel gereksinimli çocuklar madalya aldı - Haberler

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Özel gereksinimli çocuklar madalya aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Özel gereksinimli çocuklar madalya aldı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara dereceye giren özel gerekinimli çocuklar madalyalarını aldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara dereceye giren özel gerekinimli çocuklar madalyalarını aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğüne bağlı Aktif Yaşam Merkezinde eğitim alan özel gereksinimli çocuklar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katıldı. Çocuklar, Seyrantepe Spor Kompleksinde atletizm, uzun atlama, gülle atma branşlarında yarıştı. Mustafa Esin 200 metrelik koşuda 2'inci olurken uzun atlama da 3'üncü; Rojistav Şanlı güllede 3'üncü uzun atlama ise 1'inci; Berat Akelma güllede 2'inci; Yusuf Batıhan ise 200 metrelik koşuda 3'üncü oldu.

Keyifli geçen müsabakaların sonunda özel gereksinimli çocuklara madalyaları verildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Spor Federasyonu, Türkiye, Spor, Haberler

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