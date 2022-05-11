Özel eğitim öğrencisi Yusuf, cimnastikte Türkiye 1'incisi oldu

Ankara'da 5 yıl önce özgül öğrenme güçlüğü (disleksi) tanısı konan 13 yaşındaki Yusuf Efe Yıldırım, rahatsızlığına iyi geleceği söylenerek doktorlarının tavsiyesi ile başladığı cimnastikte Türkiye 1'incisi oldu ve milli takıma seçildi. Yusuf Efe, mayıs ayında Sırbistan'da yapılacak Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Çankaya'da Çayyolu Münevver Öztürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Efe Yıldırım, 9 yaşındayken Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde özgül öğrenme güçlüğü tanısı kondu. Yusuf Efe, okulunda kaynaştırma öğrencisi olurken, özel eğitim merkezinden destek almaya başladı. Yusuf Efe, doktorunun ve özel eğitim merkezindeki hocalarının yönlendirmesiyle cimnastiğe başladı. Yusu Efe, cimnastik ile önce 85 kilodan 60 kiloya düştü, ardından 2021'de İzmir'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde koreografiyi unutmasına rağmen Türkiye 3'üncüsü oldu. 2022'de aynı yarışmada yine koreografiyi unutan Yusuf Efe, bunu hakemlere belli etmeden gösteriye devam etti ve Türkiye 1'incisi olarak milli takıma seçildi. Yusuf Efe, şimdi 27-30 mayıs tarihleri arasında Sırbistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor.

Yusuf Efe Yıldırım ise Türk bayrağını Sırbistan'da dalgalandırmak istediğini belirterek, "1'inci olduğum yarışmada da bir önceki yarışma gibi unutmamak istedim. Ne kadar tekrar etsem de o yarışmada da unuttum; ama bu kez hiçbir şekilde belli etmedim unuttuğumu, devam ettim. Hedefim dünya yarışmalarında elimden geleni yapabilmek. Sırbistan'a çok sıkı bir şekilde Gültekin ve Yavuz hocamla hazırlanıyoruz. Sırbistastan'dan dünya şampiyonu olarak dönmek ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.