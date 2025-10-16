Haberler

Özel Bireyler İçin Basketbol Antrenmanlarıyla Farkındalık

Tekirdağ Basketbol Kulübü ve TekirDown Melekleri Spor Kulübü, özel bireylerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla basketbol antrenmanları düzenliyor. Antrenmanlar sayesinde çocuklar öz güven kazanıyor ve sosyal hayata daha çok katılıyor.

Tekirdağ Basketbol Kulübü ve TekirDown Melekleri Spor Kulübü, özel bireylerin gelişimini desteklemek ve farkındalık oluşturmak için birlikte basketbol antrenmanları yapıyor.

Ahmet Aygün Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi'nde yaklaşık 3 aydır top sürme, şut atma gibi basit temel becerilerle eğitimlerini sürdüren özel bireyler, öz güvenlerini artırırken sosyal hayata daha fazla katılmaya başladı.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine, özel gereksinimli çocukların basketbol eğitimiyle yeni hayaller kurduğunu söyledi.

Koç, eğitimlerle öz güvenleri artan çocukların sosyal hayata daha fazla adapte olduğunu anlattı.

Tekirdağ Basket Kulübü Muammer Bayru ise güzel bir farkındalık oluşturduklarını belirtti.

Öğrencilerin hep birlikte keyifli bir antrenman süreci geçirdiğini aktaran Bayru, "Veliler bu eş güdümlü çalışmadan çok memnun oldu. Haftada 2 gün antrenman yapıyoruz. Çocuklar çok çabuk kaynaştı. Gelişimsel olarak çok ileriye gittiklerini gördük." dedi.

Bayru, birlikte çalışmaya başlamalarının ardından tüm öğrencilerinin gelişiminde olumlu yansımalar gördüklerini dile getirdi.

"Kendi mutlu olduğu için biz de onun adına mutlu oluyoruz"

Velilerden Aysun Barkın Yazan, oğlundaki olumlu gelişimi görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Oğlunun basketbol eğitiminde arkadaşlarıyla mutlu ve eğlenceli anlar yaşadığına tanıklık ettiğini vurgulayan Yazan, "Grup halinde olması onu daha fazla heyecanlandırıyor. Çok daha aktif oluyor. Burada öğrendiklerini gelip heyecanla anlatıyor. Onu disiplin anlamında ileri taşıdığını düşünüyorum. Akşamdan hazırlanıyor. Çok keyfi yerinde. Kendi mutlu olduğu için biz de onun adına mutlu oluyoruz. Özellikle grup içerisinde olmalarından dolayı daha çok geliştiklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Oğuzhan Ayas da basketbol oynamaktan keyif aldığını anlattı.

Ömer İbrahim Erdemir de basketbolda mutlu olduğunu, çok şey öğrendiğini ve kendini geliştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Spor
