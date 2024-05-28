Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkekler Basketbol Takımı Aydın İkincisi Oldu

Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkekler Basketbol Takımı, il müsabakalarında Aydın ikincisi oldu.

Okul sporları kapsamında düzenlenen Genç B Erkek Basketbol İl Birinciliği Müsabakalarında Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkek takımı il ikincisi oldu. Aydın Özel Başak Koleji Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Sertan Kamber; "Doğru planlama ve antrenmanlar ile sezonu verimli bir şekilde bitirdik. Öğrencilerimize ve destek olan okul yönetimimize teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN