Üye Girişi
Haberler

Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkekler Basketbol Takımı Aydın İkincisi Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul sporları kapsamında düzenlenen Genç B Erkek Basketbol İl Birinciliği Müsabakalarında Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkek takımı Aydın ikincisi oldu. Öğrenciler ve okul yönetimi başarılarıyla gurur duydu.

Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkekler Basketbol Takımı, il müsabakalarında Aydın ikincisi oldu.

Okul sporları kapsamında düzenlenen Genç B Erkek Basketbol İl Birinciliği Müsabakalarında Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkek takımı il ikincisi oldu. Aydın Özel Başak Koleji Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Sertan Kamber; "Doğru planlama ve antrenmanlar ile sezonu verimli bir şekilde bitirdik. Öğrencilerimize ve destek olan okul yönetimimize teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Lisesi Aydın Spor Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title