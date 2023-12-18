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Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç A Erkek Takımı Okul Sporları İl Birincisi

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Okul sporları kapsamında düzenlenen Genç A Erkek Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç A Erkek Takımı şampiyon oldu. Final maçında rakibini 73-69 mağlup eden takım, Bölge Şampiyonası için hazırlıklara başladı.

Okul sporları kapsamında düzenlenen Genç A Erkek Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç A Erkek Takımı şampiyon oldu.

Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç A Erkek Basketbol Takımı, oynanan final maçında karşılaştığı özel bir koleji 73-69 mağlup ederek şampiyon oldu. Bölge Şampiyonası için hazırlıklara başladıklarını kaydeden Aydın Özel Başak Koleji Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Sertan Kamber, "Doğru planlama ve antrenmanlar ile hak ettiğimiz şampiyonluğu kazandık. Amacımız Türkiye finallerine gitmek ve orada Türkiye derecesi yapmak, bunun için de elimizden gelenin fazlasını yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimize ve destek olan okul yönetimimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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