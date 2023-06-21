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Özel Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı Okul Sporları Şampiyonu

Özel Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı Okul Sporları Şampiyonu

Spor Haberleri

Özel Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'nda finalde Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu'nu 72-66 yenerek şampiyon oldu. Özel Arı Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı ise Türkiye ikincisi oldu.

Özel Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı, okul sporlarında final maçında Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu'nu 72-66 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'nın kadınlar ve erkekler final müsabakaları Isparta'da oynandı.

Turnuvada yarı finallere yenilgisiz yükselen Özel Arı Okulları'nın ekibi Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı, final maçında Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçta rakibini 72-66 mağlup eden siyah-sarılı ekip, şampiyonluk kupasına ulaştı.

Öte yandan, Özel Arı Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı da Türkiye ikincisi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

basketbol Antalya Türkiye Spor Haberler

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