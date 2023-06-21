Özel Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı Okul Sporları Şampiyonu

Özel Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'nda finalde Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu'nu 72-66 yenerek şampiyon oldu. Özel Arı Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı ise Türkiye ikincisi oldu.