Elazığ FK'nın sezon başında kadrosuna kattığı gurbetçi oyuncu Özcan Şahan, İstanbulspor'a transfer oldu. Şahan, 23 Elazığ FK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen tercihini İstanbulspor'dan yana kullandı.

23 Elazığ FK'nın sezon başı Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'ten kadrosuna kattığı gurbetçi oyuncu Özcan Şahan, İstanbulspor'a transfer oldu.

Sezon başı Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'ten transfer edilen Özcan Şahan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'a transfer oldu. 23 Elazığ FK formasını 22 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında giyen Özcan, toplam 8 gole ulaştı. 1999 doğumlu olan gurbetçi oyuncu sezonun tamamlanmasıyla bir çok takımın radarındaydı.

23 Elazığ FK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Özcan Şahan, tercihini İstanbulspor'dan yana kullandı ve yeni takımı için sağlık kontrolünden geçti. Bu transferle 23 Elazığ FK hem bonservis kazandı hem de yeni sezon için sarı-siyahlı ekipten 2 futbolcu kiralama sözü aldı. - ELAZIĞ