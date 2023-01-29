Özcan Bizati: 'Eksiklerimizi bir an önce düzeltmemiz gerekiyor'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, 3-2 mağlup oldukları Sakaryaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Eksiklerimizi bir an önce düzeltmemiz gerekiyor" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Pozisyonlar bulduğumuz, iyi oynadığımız bir maçtı. Defansta ne kadar iyi mücadele ediyorsak önde de o kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Yardımlaşmanın iyi olması gerekiyor. Eksiğimiz olduğunu unutmadan oynamamız ve bir an önce düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL