Özbelsan Sivassporlu Çağlayan Menderes Ameliyat Oldu
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da sol elinde kırık meydana gelen Çağlayan Menderes, tedavi için ameliyat edildi. Sakattığı maçta yapılan tetkiklerde 4. parmak ekleminde kırık tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada Çağlayan Menderes'in, Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda sahasında oynadığı Şiran Yıldız SK maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan tetkiklerde ortaya çıkan sol el 4. parmak eklemindeki kırığın ameliyat edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor