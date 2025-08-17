Özbelsan Sivasspor ve Sipay Bodrumspor FK Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor ile Sipay Bodrumspor FK 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçta Seferi ve Charisis'in golleri dikkat çekti.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ferhat Çalar, Rıdvan Çevik

Özbelsan Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 72 Moutoussamy), Charisis, Kamil Fidan (Dk. 80 Ahmet Çakmak), Luan (Dk. 90+4 Feyzi Yıldırım), Kimpioka, Badji

Sipay Bodrumspor FK: Diogo Sousa, Omar Imeri, Ali Aytemur, Ajeti, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Yusuf Sertkaya (Dk. 77 Ege Bilses), Fredy, Brazao (Dk. 90 Dimitrov), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 64 Gökdeniz Bayrakdar)

Goller: Dk. 20 Seferi (Sipay Bodrumspor FK) Dk. 61 Charisis (Özbelsan Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 75 Ali Şaşal Vural, Dk. 84 Charisis (Özbelsan Sivasspor ) Dk. 88 Omar Imeri (Sipay Bodrumspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor ile Sipay Bodrumspor FK 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
