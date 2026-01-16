Haberler

Sivasspor Kulübü Başkanı Özçoban'dan transfer tahtası açıklaması Açıklaması

Sivasspor Kulübü Başkanı Özçoban'dan transfer tahtası açıklaması Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor'un kulüp başkanı Burak Özçoban, transfer tahtasını gelecek hafta açacaklarını ve takımın devre arası transfer yasağını kaldıracaklarını açıkladı. Özçoban, bu süreçte destek olan isimlere teşekkür etti ve takımın geleceği için çaba göstereceklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un kulüp başkanı Burak Özçoban, gelecek hafta transfer tahtasını açacaklarını söyledi.

Özçoban, 4 Eylül Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor'un devre arası transfer yapmasına engel olan transfer yasağı ile ilgili son aşamaya geldiklerini belirtti.

Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle çok mesai harcadıklarını, çok uğraştıklarını dile getiren Özçoban, özellikle şehrin büyüklerine kulüp ve Sivas halkı adına teşekkür etti.

Özçoban, bu süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eski yöneticiler Mecnun Otyakmaz, Erdal Sarılar ve Bahattin Eken'den destek gördüklerini dile getirerek, "Bu haftadan itibaren dosyaları çözmeye başladık. Önümüzdeki hafta transfer tahtasını açacağız, transferlerimizi yapacağız ve Sivasspor'u hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen bütün uğraşı vereceğiz." dedi.

Transfer için bazı oyuncularla görüşme halinde olduklarını anlatan Özçoban, "Rey Manaj, Faysal Fajr gibi oyuncularla bizzat görüştüm. Havalimanında futbolcuyu görmeden transfere inanmıyorum çünkü çok o değişkenlik gösterebiliyor. Tabii ki merak ediliyor ama şu anda bile ismini zikretmek transferi zora sokabiliyor." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile ilgili de konuşan Özçoban, "Biliyorsunuz bir karar verilecek. Daha sonra bir savunma istenilecek. Şu anda bir şey diyemiyoruz. Cezasının ne kadar olacağı bizim için önemli. Bu sene bir de böyle olumsuzluklarla uğraştık." ifadelerini kullandı.

Özçoban, kulübü sezon sonuna kadar en iyi şekilde yönetmek için çaba göstereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sivasspor'un isminin geçtiği her yerde her zaman hedef en yukarıdır. Sezon sonu için şu anda bizim tek hedefimiz takımı layık olduğu yere getirip, mali yapıyı da düzeltip mayıs ayındaki kongreye hazırlamak. Yönetim olarak tek düşüncemiz bu ama ne acıdır ki bizim hala sırt sponsorumuz yok. Şehir dışında, yurt dışında bu kadar Sivaslı varken bir kişi gelip de ya ben sponsor olayım demiyor. Süper Lig'deyken arkamızdan koşuyorlardı. Allah bize tekrar Süper Lig'i nasip eder, inşallah tekrar çıkarız. Bu sefer de o kişilerle farklı görüşürüz."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı