Özbelsan Sivasspor, SMS Grup Sarıyerspor Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, SMS Grup Sarıyerspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde sürerken, sakat oyuncular düz koşu yapıyor. Maç 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı, ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekibin idmanı taktik maçla tamamladığı aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan Ahmet Çakmak, Kamil Fidan ve Luan Campos'un takımdan ayrı düz koşu yaptığı bildirildi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

