Özbelsan Sivasspor, Queensy Menig ile Sözleşmeyi Feshetti
Sivasspor, beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcu Queensy Menig ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada Menig'e geleceği için başarılar dilendi.

Özbelsan Sivasspor, takımda beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcu Queensy Menig ile yollarını ayırdı.

Sivasspor, beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcu Queensy Menig ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu. Konu ile ilgili kulüpte yapılan açıklamada, "A takım futbolcumuz Queensy Menig ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşma sonucunda feshedilmiştir. Menig'e, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Lig'i ekiplerinden Partizan'dan transfer olan Menig, kırmızı-beyazlı forma altında 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 kez ilk 11'de görev alan 30 yaşındaki futbolcu 6 gollük katkı sağladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
